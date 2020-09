MasterChef Selin Aydın kimdir? Masterchef Selin Instagram hesabı ne?

MasterChef Türkiye 2020'de final turuna kalan yarışmacılar arasında Selin Aydın da yer alıyor. Heyecanla takip edilen yarışmaya yoğun talep olması üzerine eleme turları, önceki sezonlara göre daha uzun sürüyor. Final turunda MasterChef 2020'nin ana kadro yarışmacısı olacak 16 isim belirlenmişti. Elemelerin gerçekleşmesiyle, elenen isimlerin yerine yeni isimler geliyor. Ana kadroya girmeye hak kazanan Selin Aydın kimdir? Masterchef Selin Instagram hesabı ne?

MASTERCHEF ANA KADROSU NASIL BELİRLENİYOR?

MasterChef Türkiye'de final turuna 28 yarışmacı kalmıştı. Bu yarışmacılar, on dörderli iki gruba ayrıldı. Bu gruplarda yer alan yarışmacılar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun klasik bir yemek olacak. Bu yemeği en iyi yapan altı yarışmacı, ikinci oyunda verilen bir ana malzeme ile yaratıcı bir yemek yapacak. Bu oyunu kazanan isim, MasterChef 2020 ana kadrosuna giren yarışmacı olacak. Bu şekilde her gün bir isim seçilecek.

MASTERCHEF SELİN AYDIN KİMDİR?

29 yaşında olan Selin Aydın, MasterChef 2020'ye İzmir'den katılıyor. Selin Aydın, özel sektörde çalışıyor. Evli ve bir çocuğu olan Selin Aydın'ın Toprak isimli bir oğlu var. Doğma büyüme İzmirli olduğunu ama anne babasının Bulgaristan göçmeni olduğunu belirtti.

Selin Aydın, MasterChef'teki hayalini mutfağa olan tutkusunu bir meslek haline getirmek olduğunu açıkladı.

Selin Aydın yarışmaya şu sözlerle katılıyor; "Uzun yolculuklar, tek bir adımla başlar. Adım attım, ben geliyorum MasterChef!"

MASTERCHEF SELİN INSTAGRAM HESABI NE?

Yaptığı sunumları sık sık paylaşan Selin Aydın'ın kullanıcı adı @selinozturkaydin olarak geçmektedir. Selin Aydın'ın Instagram hesabında şu an 20 bin takipçi vardır.

SELİN AYDIN ANA KADROYA GELMEDEN TURU GEÇEBİLMİŞ MİYDİ?

Selin Aydın, fesleğenli peynirli zeytinyağlı ızgara patlıcan yaptığı ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef hayır - Somer Şef evet oyu aldı. İki evet alarak önlüğü kazandı ve MasterChef Türkiye'de sonraki tura geçti.