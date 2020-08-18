MasterChef Özgül kimdir? MasterChef Özgül MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Özgül hayat hikayesi! MasterChef Özgül Instagram hesabı!

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Özgül, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Özgül kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Özgül Coşar MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Özgül hayat hikayesi ve MasterChef Özgül Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Özgül'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?

Özgül Coşar, 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Evli ve iki çocuğu olan Özgül Coşar, pastacılık ve ekmekçilik bölümünü bitirmiş. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum gününü yaparken kendisinin organize ettiğini ve o zaman içindeki yemek aşkını keşfettiğini söyledi. Kendini bildi bileli mutfakta olduğunu söyleyen Özgül Coşar, hızlı olması ve mutfakta kordine olması nedeniyle avantajlı olduğunu iddia etti. MasterChef'e katılmasını kızı teşvik etmiş.

MASTERCHEF ÖZGÜL MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Humus ile birlikte yaprak pirzola servis ettiği ilk turda Mehmet şef ile Somer şefin evet oyları ile sonraki tura geçti.

Özgül Coşar'ın üçlü düello turunda rakipleri ise Fatma Koç ve Mert Medetoğulları idi. Bu turda şefler, köfte ve yanına piyaz yapılmasını istedi. 35 dakika süre sonunda şef, en zayıf tabağın Mert Medetoğulları'na ait olduğunu açıkladı. Özgül Coşar, bu turda şeflerin en beğendiği tabağı hazırlayarak MasterChef'te finale çıkan isim oldu.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF ÖZGÜL INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

"@ozgulcosar" hesabından yapılan paylaşımlar: