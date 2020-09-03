MasterChef kim kazandı? MasterChef MasterClass oyununu kazananı kim? MasterClass'ı kim kazandı? En iyi risottoyu kim yaptı?
3 Eylül Perşembe günü MasterChef Türkiye'de MasterClass böiümü yapılacak. Risotto tarifi ile yarışmacıların karşısına geçen Danilo Şef, yarışmacılara zorlu anlar yaşattı? Peki, en iyi risottoyu kim yaptı? MasterChef kim kazandı? MasterChef MasterClass oyununu kazananı kim? MasterClass'ı kim kazandı?
03.09.2020 20:04 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:29
MasterChef Türkiye'de bu akşam MasterClass heyecanı yaşandı. Danilo Şef yarışmacılara risotto tarifin analttı. Yarışmacılar da en güzel risottoyu yapmaya çalıştı. MasterChef MasterClass oyununu kazananı kim? MasterClass'ı kim kazandı? En iyi risottoyu kim yaptı? MasterChef kim kazandı?
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MASTERCHEF MASTERCLASS OYUNUNU KAZANANI KİM?
Henüz MasterClass yarışma aşamasına geçilmedi. MasterClass ölümü sonuçlandığında MasterChef kim kazandı? MasterChef MasterClass oyununu kazananı kim? MasterClass'ı kim kazandı? En iyi risottoyu kim yaptı gibi sorular yanıtlarını bulacak.
Eleme Adayları:
Özgül
Özgül
Berker
Ebru