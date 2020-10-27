Masterchef günün menüsü nedir? 27 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef çorba menüsünde neler yapılacak?

Masterchef günün menüsü! 22 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef Çay Saati menüsünde neler yapılacak?

Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Perşembe Masterchef hangi takım kazandı?

MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 22 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?