  

Masterchef günün menüsü nedir? 27 Ekim dokunulmazlık oyunu günün menüsü ne? Masterchef çorba menüsünde neler yapılacak?

27.10.2020 21:18 | Güncelleme: 27.10.2020 21:24

Masterchef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün iki takım haftanın 1. dokunulmazlık oyununda karşılaşıyor. Günün menüsü ise çorbalar. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak? 5 farklı ürün nedir? Tüm isimleri sizlerle...

Masterchef'te dokunulmazlık menüsü açıklandı. Peki çorbalarda hangi yemekler yapılacak. Şeflerin istediği 5 farklı tür nedir?

MASTERCHEF 27 EKİM SALI DOKUNULMAZLIK MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda 5 farklı çorba yapılmasını istedi. Dokunulmazlık oyunu menüsü şu şekilde:

- Acılı bulgur çorbası

- Terbiyeli işkembe çorbası

- Mercimek çorbası

- Balık çorbası

- Minestrone çorbası

OYUNDA SÜRPRİZ YAŞANDI!

Bugün yapılacak yemekleri dışarı çıkan yarışmacılar değerlendirecek. Hangi yemek yapıldığını bilmeyecekler ve gözleri bağlı olacak.

Yarışmacılardan 5 adet yemek istenecek. 4 kişi oy verecek. Yani toplam 20 oy kullanılacak.

Dokunulmazlık menüsü : çorbalar