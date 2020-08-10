MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Furkan, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Furkan hakkında MasterChef Furkan kimdir, MasterChef Furkan Yalçın kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Furkan kimdir?

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

MasterChef Furkan kaç yaşında: 20

Furkan Yalçın, 20 yaşında. Pastacı. 6 senedir bu mesleği yaptığını ve okulunu okuduğunu söyledi. Kendini geliştirmeye ve bir şeyler öğrenmeye açık bir insan olduğunu belirten Furkan Yalçın, geçen sene de MasterChef Türkiye'ye katılmış. İlk turda elendikten sonra kendini daha geliştirdiğini söyleyen Furkan Yalçın, bu sefer Mehmet şef ve Somer şefin evet oyları ile ikinci tura çıkmayı başardı.