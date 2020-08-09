MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Esra, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Esra hakkında MasterChef Esra kimdir, MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Esra kimdir?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

MasterChef Esra kaç yaşında: 41

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.