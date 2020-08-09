Masterchef Elbasan tarifi! Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava nerenin yemeğidir?

İzleyicilerin heyecanla takip ettiği MasterChef 2020'de yapılan yemekler de ilgi odağı oluyor. Peki, elbasan tavayemeği nasıl yapılır? Elbasan tarifi nedir?

EBASAN TAVA TARİFİ

Elbasan tavaiçin malzemeler

• Yarım kilo kemikli kuzu kuşbaşı

• 3 tane yumurta

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

• 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 çay bardağı kadar un

• 3 su bardağı yoğurt

• 1 çay kaşığı tuz

ELBASAN NASIL YAPILIR?

Un, yoğurt ve yumurtaları bir kasede karıştırın.

Tuz ekleyip, bir tencerede, bir taşımlık kaynatın.

Yoğurtlu harcı, orta boy bir tepsiye alın. Harcın üzerine kuzu etlerini dizin. En üstüne, tavada kızdırdığınız yağ ile salça ve biber karışımını gezdirin.

Fırına verin ve üzeri kızarana kadar pişirin. .Afiyet olsun

ELBASAN TAVA NERENİN YEMEĞİDİR?

Kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan bir lezzet elbasan tava. Adını bugün Arnavutluk sınırları içinde bulunan Elbasan şehrinden alıyor.