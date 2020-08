MasterChef Ebru kimdir? MasterChef Ebru MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Ebru hayat hikayesi! MasterChef Ebru İnstagram hesabı paylaşımları

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Ebru, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Ebru kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Ebru Has MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Ebru hayat hikayesi ve MasterChef Ebru İnstagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Ebru'ı mercek altına alıyoruz.

Ebru Has, 28 yaşında. Aşçılık yapıyor. Aynı zamanda voleybol geçmişi var. Balıkesir'den yarışmaya katıldı. Kanser tedavisi gördü ve bunu atlattı. Tüm şeflerin evet oyunu almayı başaran yarışmacı, MasterChef'te üçlü düello turuna çıkmayı başardı.

Üçlü düellolarda Ebru Has, Eylem Gür ve Emre Aykaç ile karşı karşıya geldi. Meksika'nın meşhur tatlısı Churros yapmalarını istedi. Bunun için de yarışmacılara 30 dakika verildi. Süre sonunda Eylem Gür tatlıyı hazırlayamazken Emre Aykaç tam olarak bir Churros çıkaramadı. İçlerinden Churros tatlısına en yakın tabağı hazırlayan isim Ebru Has oldu ve böylece MasterChef'te final turuna kaldı. Final turunun son gününde Ebru Has, yaratıcılık oyununda en iyi tabağı çıkaran isim oldu ve ana kadroya seçilen son yarışmacı oldu.

Ebru Has yüz bin başvuran arasından son 16'ya girmeyi başardı.

