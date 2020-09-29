MasterChef Duygu kimdir? MasterChef yarışmacısı Duygu Acarsoy kaç yaşında? Duygu Acarsoy evli mi? Duygu Acarsoy eşi kim?

MasterChef Duygu Acarsoy iddialı yarışmacılar arasında yer aldı. Sivri dili, yaptığı yemekler ve hayatı ile Duygu Acarsoy kimdir? MasterChef Duygu Acarsoy eşi kim? Duygu Acarsoy kaç yaşında?

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

MasterChef Duygu Acarsoy 34 yaşındadır. Ankara Üniversitesi mezunu Duygu, Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara'dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16'ya giren ikinci isim oldu.

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY EŞİ KİM?

MasterChef yarışması ile adını duyuran Duygu'nun hayatı merak ediliyor. Duygu Acarsoy yarışma programında ilk eşi tarafından dayak yediğini dile getirdi. Peki, MasterChef Duygu Acarsoy eşi kim? Esra Erol yarışma programına katılan ve Duygu'nun eski eşi olan Orhan, evliyken sevgili olduğu kadın ile evlenip çocuğunu saklamaya çalışmasıyla biliniyor.