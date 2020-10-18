Börülce veya börülce, orta büyüklükte, yenilebilir fasulyesi için dünya çapında yetiştirilen bir baklagildir. Afrika'da evcilleştirilmiş bir Eski Dünya bitkisi olan börülcenin bir alt türüdür ve bazen basitçe börülce olarak adlandırılır. Peki, MasterChef börülce tarifi! Börülce nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik börülce tarifi!

MASTERCHEF BÖRÜLCE TARİFİ!

Malzemeler;

1 kilogram taze börülce

2 adet orta boy soğan

7-8 diş sarımsak

4 adet domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

2 adet kesme şeker

3-4 damla limon

Göz kararı kaynar su

Yapılışı;

Börülceleri iyice yıkayın ve ayıklayın. Soğanları yemeklik doğrayın, sarımsakları da ince ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın.

Zeytinyağını tencereye koyun ve yağ kızdığı zaman üzerine soğanları ve sarımsakları ekleyip kavurun. Soğanların diriliği kaybolduğu zaman börülceleri ve üstüne de domatesleri ekleyin. Domatesin üzerine tuz ve şekeri de ilave edin. Orta ateşte börülceler yumuşayana ve suyunu salana kadar bekleyin. Fasulyelerin üzerini geçecek kadar kaynar su koyun ve kısık ateşte arada karıştırarak fasulyeler pişene kadar kaynatın.

Bu arada 3-4 damla limon sıkın ki fasulyelerin rengi bozulmasın.