Mavi ve kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği yarışma MasterChef birbirinden lezzetli yiyecekleri en kısa sürede hazırlamaya çalışıyor. Peki, MasterChef 5 çayı lezzetleri neler? MasterChef poğaça tarifi! MasterChef turta tarifi!

MASTERCHEF POĞAÇA TARİFİ!

Hamuru için:

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya veya 1 çorba kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta

un (yaklaşık 9 su bardağı)

Üzeri için:

Yumurta sarısı

susam, çörek otu (isteğe bağlı)

Poğaça Tarifi Yapılışı

İlk olarak poğaçalarımızın hamurunuz hazırlıyoruz. Yoğurma kabına ılık suyu dökerek içerisinde maya ve şekeri eritin. Üzerine streç film örterek 5 dakika bekletin. Sıvı yağı, yoğurt, tuz ve yumurtayı ekleyerek karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Hamur kabının kapağını kapatarak kalın bir örtü ile sıcak kalmasını sağlayacak şekilde bir saat dinlendirin.

Süre sonunda hamuru bir kaç kez yoğurarak havasını alın.

Poğaçalarımızı şekillendirelim ve pişmeye hazırlayalım. Hamurunuzun mayası geldiğinde dilediğiniz gibi şekil vererek içerisine sıvı yağ eklediğiniz yumurta sarısını üzerine sürün. Dilerseniz benim gibi Hamurdan parçalar kopartıp rulo şeklinde açarak düğüm atabilirsiniz.Daha kolay şekil verebilmek için tezgahınıza az miktarda un serpebilirsiniz. Dilerseniz üzerine susam, çörek otu ekebilir, içerisine peynir koyabilirsiniz.

Bayatlamayan poğaçalarımızı fırına sürüyoruz. 185 derecede ısıttığınız fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu miktardaki malzemelerle ile 20 adet poğaça elde edebilirsiniz. Afiyet olsun.

MASTERCHEF TURTA TARİFİ!

Hamur için;

2 adet yumurta

250 gr margarin(eritilecek)

Yarım çay bardağı süt

8 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Un

İçi için;

4 kırmızı elma

5 yemek kaşığı şeker

2 çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı çekilmiş ceviz

Üzeri için;

Pudra şekeri(piştikten sonra)

Yumurta sarısı

Yapılışı;

Elmalı turtanın hamurunu yoğuracağınız kaba erittiğiniz margarin, yumurta, süt, şeker, kabartma tozu ve vanilyayı koyup bir kaşık yardımıyla hafif karıştırın.

Daha sonra aldığı kadar un ekleyip kulak memesi kıvamında hamur elde edin. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlayın.

Elmaları soyup rendeleyin. Bir tencereye alıp şekeri ekleyin. Elmalar suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra ocaktan alın ve tarçını ekleyip karıştırın.

Turtayı pişireceğimiz kabı hafif sıvı yağ ile yağlayın.

Hamurun bir kısmını üst şeritleri için ayırın. Hamuru kabımıza yayın. Elma harcını hamurun üzerine yayın.

Üstüne şeritleri yapın ve yumurta sarısı sürün.

Elmalı turtayı 180 derece ısıtılmış fırında pişirin. (benim fırınım 180 derecede düşük kalıyor 200 de pişiriyorum).

Turta piştikten sonra pudra şekeri serpin. Elmalı turtamız servise hazır, afiyet olsun.