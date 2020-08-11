Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı

McAfee şirketinin kurucusu olan ünlü iş insanı John McAfee, eşiyle birlikte gittiği Norveç'te maske yerine kadın iç çamaşırı taktı. Havalimanı polisi tarafından durdurulup normal maske takması konusunda uyarılan McAfee, söyleneni yapmayınca gözaltına alındı. O anlara ilişkin fotoğraflar da sosyal medyada bir anda yayıldı.

EŞİ DE MASKE TAKTI

İş insanının eşi Janice McAfee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisinin de iç çamaşırından maske yaptığını ancak yetkililerin kendisine müdahale etmediğini duyurdu. Janice McAfee gözaltı merkezinde şampanya içtiği bir fotoğrafını paylaşırken, eşinin dönüşünü beklemek üzere özel uçakla Münih'e gitti.

PROTESTO AMAÇLI TAKIYOR

Ünlü iş insanı daha önce de sosyal medya hesabından kadın iç çamaşırından maske yapıp paylaşmıştı. McAfee, koronavirüse karşı maske takmayı protesto ediyor.