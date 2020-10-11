Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyonu aşkın insan hayatını kaybetti, 37 milyondan fazla insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından salgınla ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre, Arizona eyaletinde maske ve mesafe önlemlerinin doğru olarak uygulanmaya başlamasının ardından hastalığın yüzde 75 oranında azaldığı belirtildi.

MASKE VE SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİNE DEĞİNİLDİ

Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayınlanan raporda, Amerika'nın Arizona eyaletinden örnekler verilerek salgındaki maske ve mesafe kurallarının önemine değinildi.

Raporda, maske ve mesafe önlemlerinin etkileyiciliğine dikkat çekilerek, maske ve mesafe önlemlerinin tam olarak uygulanmadığı dönemde kentteki hasta sayılarının yüzde 151 artış gösterdiği belirtildi.

17 HAZİRAN'A KADAR MASKE VE MESAFE KURALI YAYGINLAŞMADI

Kentte, 17 Haziran'a kadar geniş çaplı maske ve mesafe önlemlerinin uygulanmaya koyulmadığı kaydedilirken, 17 Haziran'da alınan karar ile birlikte maske ve mesafe kuralları toplumun geniş bir kesiminde zorlu hale getirildi.

KURALLARIN UYGULANMAYA BAŞLANMASININ ARDINDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bilim insanları kuralların uygulamaya başlamasından sonra 29 Haziran ile 2 Temmuz arasında hasta sayılarının pik yaptıktan sonra düşüşe geçtiğini, daha sonra durağan hale geldiğini ve ardından düşmeye başladığını duyurdu. Raporda, Arizona eyaletinde kuralların uygulanmaya başlamasından sonra hasta sayısında yüzde 75 oranında düşme görüldüğü bildirildi.

KORONANIN ŞU AN TEK ÇÖZÜMÜ MASKE VE MESAFE KURALLARINI UYGULAMAK

Raporda, "Gönüllü ve kombine şekilde alınacak önlemlerin tek bir önlemden kat kat daha fazla faydalı olacağı ve korona virüsün şu andaki tek çözümünün maske ve mesafe kurallarını uygulamak olduğu" vurgusu yapıldı.