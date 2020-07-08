Maske takılıyken de sosyal mesafe kuralına uyun

?Stres ve kaygı bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor?

İSTANBUL, (DHA) ' Maske takmanın çok önemli olduğunu vurgulayan İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Ömer Önder Önder, 'Hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için maske kullanmamız gerekiyor. Bu süreçte evde kaldığımız için beslenme düzenimiz değişti, aşırı besin tükettik. Anksiyetimiz çoğaldı, kaygımız ve stresimiz arttı. Bağırsak floramız çok kötü etkilendi. Bütün bunlar bağışıklık sistemimize zarar verdi. Bağışıklık sistemini en fazla zayıflatan unsurlardan bazıları da stres, anksiyete ve belirsizliklerdir' diye konuştu.

'MASKE TAKILIYKEN DE VİRÜSÜ ALABİLİRİZ'

Dr. Öğrt. Üyesi Önder, 'Maske takmak bizi güvende hissettiriyor ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmiyoruz. Maskemiz takılıyken de sosyal mesafemizi korumalıyız. Maskenin koruyuculuğu yüzde 100 değildir. Kaldırımda araba çarpma riskinin olabildiği gibi maskeliyken de virüsü alma riskimiz elbette çok yüksektir' ifadelerini kullandı.

"NEFES EGZERSİZİYLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİN"

Doğru uygulanan solunum teknikleriyle bağışıklık sisteminin güçlendirildiğini belirten Dr. Önder, 'Nefes egzersizleri uykumuzu düzenliyor, stresimizi yönetmemize yardımcı oluyor. Uzmanların önerdiği 365 nefesi tekniği var. Burada en önemli nokta, nefesi ağızdan değil burundan alıp, vermektir. Eğer ağız solunumu yaparsak burundaki 4 süzme noktasını devre dışı bırakmış oluruz. 365 nefes tekniğinde de nefesi burundan alıp, burundan vereceğiz, nefesimizi diyaframa göndereceğiz. Bunu günde 3 defa, 5'er dakika ve dakikada 6 nefes alacak şekilde yapmamız gerekiyor. Yani 5 saniye alıp, 5 saniyede nefesi vereceğiz. Bu uzun gelirse 4, o da uzun gelirse 3 saniye de olabilir. Bu hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem stresimizin azalmasını sağlayacak hem kalp hızı değişkenliğimizi destekleyecektir. Bunu her gün yapmak lazım' dedi.

'BESLENMEYE DİKKAT EDİN'

Pandemi sürecinde stresin kas ağrılarını da artırdığını söyleyen Dr. Önder, 'İnsanı en çok strese sokan şey belirsizliktir. İnsanlar işleriyle, sağlıklarıyla, dünyanın gidişatıyla alakalı onlarca soru soruyor ve bu soruların onlarca spekülatif cevabı var. Solunum egzersizleri kas ağrıları için de çok önemli. Bağırsak floramız da önem taşıyor. Bağırsak floramızın geçirgenliği arttığında çok fazla toksin geçişi oluyor. Bunlar da kas ağrılarını tetikliyor. O yüzden önce beslenmemize dikkat edeceğiz., En temel beslenme önlemi 3 beyazdan uzak duracağız. Şekeri hayatımızdan uzak tutacağız. Solunum ve fiziksel egzersizlerimizi yapacağız. Bütün bunlar kas ağrılarını yönetmek anlamında çok ciddi destek olacak' diye konuştu.

'SPOR YAPARKEN KENDİNİZİ ZORLAMAYIN'

Spor yaparken de limitleri zorlamamak gerektiğini vurgulayan Dr. Önder, 'Kendimizi çok fazla zorlamadan, açma germe egzersizleri, kısa süreli yürüyüşler yapacağız. Biz sporu da ekonomik hale getirdik. Çok fazla kendimizi zorlamadan günlük yürüyüşler yapabilirler, yürüyüş yaparken de çiçeğe, böceğe, yeşile doğaya odaklanarak yapmalılar. Zihni de boşaltmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.