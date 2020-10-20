1 Haziran 1987 doğumlu başarılı tenisçi TED Spor Kulübü oyuncusudur. Peki, Marsel İlhan kimdir? Marsel İlhan başarıları nelerdir? Marsel İlhan sevgilisi kim?

MARSEL İLHAN KİMDİR?

Türkiye çapında sıralamada 1 numara, ATP dünya sıralamasında 27 Eylül 2010 tarihli liste itibarı ile ulaştığı yer olan 96. sıra ile ilk 100'e giren ilk Türk tenisçi unvanına sahip oldu. 17 Ocak 2011 tarihli liste itibarı ile ulaştığı yer olan 87. sıra ile tarihte bir Türk tenisçinin aldığı en iyi derecesini almış oldu. Antrenörü Erhan Oral'dır. 29.10.2016 tarihinde Galatasaray SK ile mukavele imzalamıştır.

Doğum adı Marsel Khamdamov olan Marsel İlhan, 2004 yılında ülkelerindeki ekonomik zorluklar ve Marsel'in tenisteki gelişimini daha iyi şartlarda sağlamak için annesi ile Özbekistan'dan Türkiye'ye göç etti Kulüp kulüp dolaşan Marsel, "Bizim takımda senin ayarında çok oyuncumuz var" şeklinde cevaplar aldı ancak en sonunda Taçspor tenis kulübü antrenman imkânı verdi ve desteklemeye başladı. 2005 ve 2006 yıllarında Türkiye'de sadece 5 turnuvaya katılan Marsel, 2006 yılında Türk vatandaşı olmuştur.

MARSEL İLHAN BAŞARILARI

2009 - Peskara Akdeniz oyunları- Gümüş

2013 - Mersin Akdeniz oyunları- Gümüş

2010 - Avustralya2. Tur

2010 - Wimbledon açık- 2. Tur

2011- Fransa açık- 2.tur

2009-2011 Amerika açık- 2. tur

En yüksek sıralama – ATP 77 2 Mart 2015