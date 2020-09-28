Marmara Malzemelik, Eksan Mekanizma ve Marfom Sünger AŞ, umut ışığı olmaya devam ediyor

İş dünyasının yükselen değeri Marmara Malzemelik, Eksan Mekanizma ve Marfom Sünger AŞ., hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle yardımlara muhtaç insanlara umut olmaya devam ediyor. Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen Mobilya Mekanizma sistemleri üretici firmalarından biri olan Eksan Mekanizma AŞ. sosyal sorumluluk projeleriyle sektöre de örnek oluyor.

2020 yılı içerisinde Türkiye'den 200 yetim çocuğa kıyafet desteği sağlayan firma, yeni bir düzen kurulan İdlib'e Suriyeli vatandaşlar için 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi. Yatağa mahkum 10 vatandaşımıza özel yardım desteği sağlayan Eksan, 30 öğrenciye de 2 yıllık burs imkanı sağladı.

Eksan sadece yardıma muhtaç olanlara değil yaşamak için bir el uzatılmayı bekleyen 20 kimsesiz vatandaşımıza da umut oldu. Sokakta yaşayan 20 vatandaşımıza hem kalacak yer hem de iş imkanı sağlandı.

Ayrıca otizmli 20 çocuğun isteği olan 40 hayali gerçekleştirildi.

DOSTLARIMIZI DA UNUTMADILAR

Marmara, Eksan ve Marfom AŞ. hayvan dostlarımızı da unutmadı. Yürüme engeli olan kedi ve köpekler için de protez yürüteçler yaptırıldı.

Eksan Mekanizma Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yondemir yaptığı açıklamada, "Yaptığımız iş birçok insana el uzatmamıza olanak sağlıyor. Zor durumda kalmış, yardım bekleyen, sokakta kalan, bursa ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yaptığımız destek aslında her vatandaşımızın olanakları çerçevesinde yapması gereken bir sorumluluktur. Biz şirket olarak bunu bir sorumluluk bilip çevremizde ulaşabildiğimiz hayatına dokunup mutlu edebileceğimiz kim var ise imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yardımlar şirketimiz için mutluluk ve gurur kaynağı... Bu yardımları imkanımız olduğu sürece de yapmaya devam edeceğiz. Toplumumuza faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize..." ifadelerini kullandı.