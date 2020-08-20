Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu

Marmara denizinde mahsur kaldığı denizden 3 gün sonra kurtarılan şahsın, denize açıldığı tekneyi çaldığı ortaya çıktı. Mucize kurtuluş haberini izleyen tekne sahibi polise giderek şikayetçi oldu, yakalanan şahıs tutuklandı.

20.08.2020 10:04 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:14

İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarılan balıkçının denize açıldığı tekneyi çaldığı öğrenildi. Haberlerde mucize kurtuluşu izleyen teknenin sahibi Hamza Coşkun, polise giderek şikayetçi oldu. Yakalanan Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı

14 Ağustos'ta Bandırma-Yenikapı seferini yapan İDO feribotu kaptanı Hasan Algam denizde yardım isteyen birini fark etti. Tekneye yaklaşan kaptan Algam ve ekibi telefonu olmadığı için yardım isteyemeyen ve 3 gece 4 gün boyunca mahsur kaldığını öne süren Hasan B.'yi gemiye alarak, kurtardı.

HABERLERİ İZLEYİNCE HAREKETE GEÇTİ

Haberlere konu olan mucize kurtuluşu izleyen ve çalınan teknesini gören Hamza Coşkun polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen deniz polisi, şüpheliyi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakaladı. Şüpheli ifadesinde tekneyi arkadaşının çaldığını ve mahsur kalınca arkadaşının yüzerek kaçtığını belirtti.

ALMANYA'DA HAPİS YATMIŞ

Almanya'da cinayet suçundan hapis yattığı ve 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen Hasan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.