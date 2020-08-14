Trabzonspor'un yeni transferi Marlon'u Fenerbahçe'nin keşfettiği ortaya çıktı

Trabzonspor, Fluminense forması giyen Marlon'u kadrosuna kattı. Bordo mavili ekibin önceki gün renklerine bağladığı oyuncunun transferinde dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun 3 yıl önce Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği ortaya çıktı. Brezilyalı sol beki sarı lacivertlilerin keşfettiği öğrenildi.

LİSTE, AZİZ YILDIRIM'IN ELİNDEN GEÇTİ

2017 yılında sarı lacivertli kulüpte Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner, Fluminense'de forma giyen Marlon konusunda yönetime rapor verdi. Ancak, dönemin başkanı Aziz Yıldırım listeyi Ali Yıldırım, Aykut Kocaman ve Hasan Çetinkaya'ya iletmesini istedi.

TEKNİK EKİPTEN OLUMSUZ KARAR ÇIKTI

İzleme komitesinden Müjdat Yetkiner'in verdiği isim konusunda Aykut Kocaman'la yaptığı görüşme sonrası o dönem 20 yaşında olan Brezilyalı sol bekin transfer edilmemesi kararı çıktı