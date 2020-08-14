Marlon transferinde ilginç tesadüf! Fenerbahçe keşfetti, Trabzonspor aldı Trabzonspor'un önceki gün renklerine bağladığı Brezilyalı sol bek Marlon'un 3 yıl önce Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un önceki gün renklerine bağladığı Brezilyalı sol bek Marlon'un 3 yıl önce Fenerbahçe'nin de gündemine geldiği ortaya çıktı.

2017 yılında sarı lacivertli kulüpte Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Programı Koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner, Fluminense'de forma giyen Marlon konusunda yönetime rapor verdi. Ancak, dönemin başkanı Aziz Yıldırım listeyi Ali Yıldırım, Aykut Kocaman ve Hasan Çetinkaya'ya iletmesini istedi.

İzleme komitesinden Müjdat Yetkiner'in verdiği isim konusunda Aykut Kocaman'la yaptığı görüşme sonrası o dönem 20 yaşında olan Brezilyalı sol bekin transfer edilmemesi kararı çıktı

Kaynak: Hürriyet