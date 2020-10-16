Markar Esayan 4 Şubat 1969, İstanbul doğumludur. 16 Ekim 2020 vefat edenErmeni kökenli Türk yazar, gazeteci ve siyasetçi Markar Esayan kimdir? Markar Esayan yazıları nelerdir? Markar Esayan eşi kimdir? Markar Esayan kitapları nelerdir?

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından "2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü"ne değer görüldü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Hilal TV kanalında Hilal Kaplan ve Bekir Berat Özipek ile hazırladıkları "Gayriresmî" isimli tartışma programı, 2011 Yılı Medya Etik Ödülü'nü kazandı.

Taraf gazetesi yayın koordinatörlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevinde bulunan Esayan, gazetede geçici olarak genel yayın yönetmenliği de yaptı. Kısa süreli olarak Akşam ve Star gazetelerinde de yazmıştır. Serbestiyet.com'da da yazıları bulunmaktadır. 21 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Yeni Şafak gazetesinde yazmaktadır.

Markar Esayan'ın ilk romanı, "Şimdinin Dar Odası" 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü aldı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuyucularla buluştu.

TBMM XXV, XXVI ve XXVII. Dönem İstanbul AK Parti milletvekilidir. 2018 yılı itibarıyla TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekilidir.

MARKAR ESAYAN KİTAPLARI NELERDİR?

Karşılaşma,

Şimdinin dar odası,

İyi Şeyler, Jerusalem,

Dünyayı "durduran" altmış gün: meydan,

Darbe,

Demokrasi