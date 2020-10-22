Markar Esayan kimdir? Hastalığı neydi, nereli, kaç yaşında vefat etti, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Ermeni kökenli Türk yazar, gazeteci ve siyasetçi Markar Esayan Türkiye Büyük Millet Meclisi 25, 26 ve 27. dönem milletvekili yaptı. Peki Markar Esayan kimdir? Markar Esayan yazıları nelerdir, kitapları nelerdir? Markar Esayan eşi kimdir? Markar Esayan hakkında bilgiler

MARKAR ESAYAN KİMDİR?

Markar Esayan (4 Şubat 1969, İstanbul - 16 Ekim 2020), Ermeni kökenli Türk yazar, gazeteci ve siyasetçi.

Markar Esayan doğum tarihi : 4 Şubat 1969

Markar Esayan vefat tarihi : 16 Ekim 2020

Markar Esayan kaç yaşında vefat etti : 51

Markar Esayan aslen nereli : İstanbul doğumlu, Ermeni kökenli

Markar Esayan mesleği ne : Yazar, gazeteci, siyasetçi

MARKAR ESAYAN HAYATI

Babası Hristiyan Ermeni, annesi Müslüman Çerkes olan Markar Esayan 4 Şubat 1969'da İstanbul'da doğdu. İlköğretimi Özel Bomonti Ermeni Katolik İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde bitirdi. 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini bitirdi. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı.

1997 yılından itibaren aralıklarla yazdığı Agos gazetesinde 2001 yılından itibaren "Dar Kapı" başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (GPOT) tarafından "2013 Yılı Türkiye-Ermenistan Gazetecilik Ödülü"ne değer görüldü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yer aldı. Hilal TV kanalında Hilal Kaplan ve Bekir Berat Özipek ile hazırladıkları "Gayriresmî" isimli tartışma programı, 2011 Yılı Medya Etik Ödülü'nü kazandı.

Taraf gazetesi yayın koordinatörlüğü ve aynı gazetede köşe yazarlığı görevinde bulunan Esayan, gazetede geçici olarak genel yayın yönetmenliği de yaptı. Ardından, kısa süreli olarak Akşam ve Star gazetelerinde ve serbestiyet.com sitesinde de yazıları yayınlandı. 21 Ağustos 2013 tarihinden 7 Mart 2016 tarihine kadar Yeni Şafak gazetesinde ve son olarak 10 Mart 2016 tarihinden 26 Eylül 2020 tarihine kadar ise Akşam gazetesinde köşe yazıları yayınlandı.

TBMM XXV, XXVI ve XXVII. Dönem İstanbul AK Parti milletvekili olup 2018 yılında TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır.

MARKAR ESAYAN ESERLERİ NELERDİR?

Markar Esayan'ın ilk romanı Şimdinin Dar Odası 2004 yılında İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü'nü aldı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci romanı Karşılaşma 2007'de okuyucularla buluştu. Jerusalem adlı üçüncü romanı ise 2011 yılında yayınlandı.

Markar Esayan'ın romanları dışında yayınlanmış iki inceleme kitabı da bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan ve çeşitli deneme ve makalelerini içeren İyi Şeyler 2011'de yayınlanmıştır. Cemil Ertem ile birlikte kaleme aldığı ve 2013'te yayınlanan Dünyayı Durduran 60 Gün: Meydan, Darbe, Demokrasi adlı inceleme kitabında Gezi Parkı olayları çeşitli yönleriyle geniş bir tarihsel ve coğrafi çerçeve içinde değerlendirilmektedir.

MARKAR ESAYAN VEFATI

16 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından hayatını kaybettiğini duyurdu. Markar Esayan, kanser nedeniyle vefat etmiştir.

MARKAR ESAYAN HASTALIĞI NEYDİ?

Markar Esayan bir süre kanser tedavisi görüyordu.