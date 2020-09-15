Mario Mandzukic Hırvatistan milli takımının en etkili oyuncularından biridir. Hırvat millî takımında santrafor olarak oynamaktadır. Mario Mandzukic kimdir? Emre Belözoğlu'nun anlaşmaya vardığı Mario Mandzukic hangi takımlarda oynadı?

MARIO MANDZUKIC KİMDİR?

1986 yılında Yugoslavya 'da dünyaya gelen Mandzukic, Hırvatistan milli takımının santraforudur. İtalya'nın Juventus takımında etkili bir kariyer oluşturan başarılı futbolcu 1.87 boyundadır ve aktif olarak sağ ayağını kullanmaktadır. Özellikle hava toplarında sahip olduğu üstün hakimiyet ve savunmaya olan katkısı ile bilinmekte ve dikkat çekmektedir.

1996 yılında Almaya'nın Ditzingen takımının altyapısında futbola başlayan isim bu takımdan sonra ülkesinin Marsonia takımına transfer olmuştur.

Hırvatistan'da birçok kulüpte top koşturan isim 2008–09 sezonunda Dinamo Zagreb formasıyla attığı 16 golle gol kralı oldu ve aynı sezon ligde yılın futbolcusu seçildi. Bu performansının ardından 2010 yılında Almanya'nın Wolfsburg takımına 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu.

2 sezonda attığı 20 gol ile dikkat çeken isim 2012 yılında Bayern Münih takımına 14 milyon EURO karşılığında imza attı. Alman takımı ile çıktığı 54 lig maçında 33 gol kaydetti.

Burada geçirdiği 2 yılın ardından İspanya 'nın yolunu tutan oyuncu Atletico Madrid 'te top koşturmaya başladı. Atletico Madrid 'te 30 milyon Euro karşılığında transfer olan isim 2015 yılında 20 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

5 sezon Juventus'ta forma giyen golcü futbolcu 160 karşılaşmada forma giydi ve 50 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Juventus'un sözleşme uzatmadığı Hırvat golcü sezon başında Katar Ligi ekibi Al Duhail'e transfer oldu. Katar Ligi'nde Mario Mandzukic sadece 7 gol atma başarısı gösterdi.

MARIO MANDZUKIC KAÇ YAŞINDADIR?

Başarılı futbolcu 34 yaşındadır.

MARIO MANDZUKIC KARİYERİ

Üretken bir santrafor olmasının yanı sıra savunmaya katkısı ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınmaktadır.

2008-09 sezonunda Prva HNL liginde Dinamo Zagreb formasıyla attığı 16 golle gol kralı oldu ve aynı sezon ligde yılın futbolcusu seçildi. Hırvatistan formasını 30 kez giyip yedi gol atan Mandzukic, 10 Haziran 2012 tarihinde 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu mücadelesinde 3-1 kazandıkları maçta İrlanda karşısında açılış ve kapanış golünü atarak hem takımı hem de kendisi turnuvaya iyi başlangıç yaptı.

C Grubu'ndaki ikinci maçında ise İtalya karşısında gol attı ve maçın 1-1 bitmesini sağladı.

Bayern Münih

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası turnuvası ardından Bayern Münih'e transfer oldu. 2 sezon formasını giydiği Alman takımında görev yaptığı 54 lig maçında 33 gol kaydetti.

Atlético Madrid

Kulübün 2014-15 sezonu başında Borussia Dortmund'dan Robert Lewandowski'yi transferi üzerine takımdan ayrılma kararı aldı ve İspanyol takımı Atlético Madrid'e transfer olmuştur.

Juventus

22 Haziran 2015 tarihinde İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olmuştur.