Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala harekete geçti.

Vincent Aboubakar sonrası bir golcü daha almayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak için uğraş veriyor.

BEŞİKTAŞ İMZA PARASINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

A Spor'un haberine göre; Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro ücret ve ayrıca 3 milyon euro da imza parası istiyor.

Beşiktaş yönetiminin ise yıllık ücreti kabul ettiği ancak imza parasını düşürmeye çalıştığı ifade edildi. Tarafların görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.