  

Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi

05.10.2020 15:35 | Güncelleme: 05.10.2020 15:43

Santrfor arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta Mario Mandzukic ile görüşmeler sürüyor. Hırvat golcünün siyah-beyazlı takımdan 3 milyon euro imza parası, 2 sene kontrat ve yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala harekete geçti.

Vincent Aboubakar sonrası bir golcü daha almayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak için uğraş veriyor.

BEŞİKTAŞ İMZA PARASINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

A Spor'un haberine göre; Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro ücret ve ayrıca 3 milyon euro da imza parası istiyor.

Beşiktaş yönetiminin ise yıllık ücreti kabul ettiği ancak imza parasını düşürmeye çalıştığı ifade edildi. Tarafların görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

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