Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi
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Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi

05.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:43

Santrfor arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta Mario Mandzukic ile görüşmeler sürüyor. Hırvat golcünün siyah-beyazlı takımdan 3 milyon euro imza parası, 2 sene kontrat ve yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği ortaya çıktı.

Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına saatler kala harekete geçti.

Vincent Aboubakar sonrası bir golcü daha almayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, Mario Mandzukic'i renklerine bağlamak için uğraş veriyor.

BEŞİKTAŞ İMZA PARASINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR

A Spor'un haberine göre; Mario Mandzukic, Beşiktaş'tan 2 yıllık sözleşme, 2.5 milyon Euro ücret ve ayrıca 3 milyon euro da imza parası istiyor.

Beşiktaş yönetiminin ise yıllık ücreti kabul ettiği ancak imza parasını düşürmeye çalıştığı ifade edildi. Tarafların görüşmelerinin devam ettiği belirtildi.

Mario Mandzukic Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon euro maaş ve 3 milyon euro imza parası istedi
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