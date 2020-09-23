Mario Gomez kaç yaşında? Mario Gomez evli mi? Mario Gomez hangi takımda forma giydi? Mario Gomez kaç gol attı?

Tam adı Mario Gómez García, 10 Temmuz 1985 Riedlingen, Almanya doğumlu, Beşiktaş'ta ve Almanya millî takımında forvet olarak görev yapan başarılı futbolcu hangi takımlarda forma giydi? Mario Gomez evli mi?

MARIO GOMEZ KİMDİR?

Mario Gómez García 10 Temmuz 1985 doğumlu,Almanya millî takımında forvet olarak görev yapmış İspanyol asıllı Alman eski futbolcudur.

Stuttgart'tan Bayern Münih'e 30-35 milyon € bonservisle transfer olan Gómez, Márcio Amoroso'yu geçerek Bundesliga'da en yüksek bonservis ücretiyle transfer olan futbolcu olmuştur. Daha sonra bu rekoru Mario Götze ve Javi Martínez geçmiştir. Stuttgart ile 2006-07 sezonunda şampiyonluk yaşamıştır. O sezon 21 yaşında olan Gómez 14 gol atıp 7 asist yapmıştır ve Almanya'da Yılın Futbolcusu seçilmiştir. 2015-16 sezonunun başında Beşiktaş'a transfer olmuş ve 33 maçta 26 gol atarak Beşiktaş'ta bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını Demba Ba ve Pascal Nouma'nın elinden almıştır. Aynı zamanda Bursaspor maçında attığı golle Vodafone Arena'da ilk golü atan futbolcu olarak adını tarihe yazdırmıştır. Ve o sezon gol kralı olmuştur.

MARIO GOMEZ HANGİ TAKIMLARDA FORMA GİYDİ?

FV Bad Saulgau

SSV Ulm 1846

VfB Stuttgart II

SV Unlingen

Bayern Münih

Fiorentina

Beşiktaş

VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart

MARIO GOMEZ EVLİ Mİ?

Gomez, Riedlingen'de doğdu. Gomez, hem Almanya hem de İspanya çift vatandaşı oldu. Millî takım tercihini Almanya'dan yana kullandı. Babası José "Pepe" Gómez García İspanyol, annesi Christel Roth ise Almandır.

Mario Gómez, Alman Futbol Federasyonu'na başkaldırarak, eşcinsel futbolcuların saklanmalarına gerek kalmadığını söylemiş ve eşcinsel futbolcuların haklarını savunmuştur. Eşcinsel futbolcuların artık saklanması gerekmediğine inanan Gómez, Almanya Dış İşleri Bakanı Guido Westerwelle ve Berlin Eyalet Başkanı Klaus Wowereit'i örnek göstererek bunun bir tabu olmaktan çıkmasını gerektiğini ifade etmiştir. Eşcinsel olup olmadığına dair tam bir açıklama yapmayan Alman futbolcu, verdiği demeçte, :

"Bu tabunun artık yıkılması lazım. Özgürce cinsel tercihlerini yaşamaları gerekiyor. Özgürlüklerini yaşamak onların performanslarını arttıracaktır. Diğer mesleklerde olduğunu gibi profesyonel futbolcular da dilediklerini yaşamalı"

şeklinde konuştu.9 yıldır birlikte olduğu Silvia Meichel'le Ekim 2012'de ilişkisini noktalayan Gomez, Aralık 2012'den beri Alman manken Carina Wanzung ile birliktedir. 22 Temmuz 2016'da evlendiler.