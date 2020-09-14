Maria ile Mustafa 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maria ile Mustafa konusu nedir? Maria ile Mustafa 2. bölüm izle!

Jessica May ve Hilmicem İntepe'nin başrolünde olduğu Maria ile Mustafa dizisi büyük ilgi gördü. Maria ile Mustafa dizisi konusu nedir? Maria ile Mustafa dizisi son bölümünde neler oldu?

MARIA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

MARIA İLE MUSTAFA DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria'ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria'nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya'yı terk etmeye karar verdi. Ancak bu düşündüğü o kadar kolay olmadı.

MARIA İLE MUSTAFA DİZİSİ 3. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE!