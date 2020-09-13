Maria ile Mustafa 2. bölüm ne zaman yayınlanacak? Maria ile Mustafa 2. bölüm (yeni bölüm) hangi kanalda, saat kaçta?

ATV ekranlarında başlayan Maria İle Mustafa dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Maria İle Mustafa dizisi oyuncuları kimler? Maria İle Mustafa konusu ne merak edildi. Maria İle Mustafa 2. bölüm izle! Maria İle Mustafa 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MARİA İLE MUSTAFA NEDİR?

Maria ile Mustafa, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 6 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Mehmet Yiğit Alp'in kaleme aldığı romantik-dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi; bu aşk içindeki gerilimi, imkansızlığı ve ikilinin yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Bunlara ek olarak dizi çekimleri Ürgüp'te gerçekleştirilmektedir.

MARİA İLE MUSTAFA 2. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 2. bölümü 13 Eylül Pazar günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Dizinin ilk bölümü 6 Eylül Pazar ekranlara gelmişti. Maria ile Mustafa ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MARİA İLE MUSTAFA 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MARİA İLE MUSTAFA 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ...

MARİA İLE MUSTAFA DİZİ OYUNCULARI

Alpay Kemal Atalan/ Nihat

Cem Karakaya /Bekir

Hülya Gülşen Irmak /Feriha

Bulut Genç /Müjdat

Tuğba Tutuğ /Gonca

Mine Tüfekçioğlu /Zümrüt

Burak Berkay Akgül/ Rüzgar

Özlem Ulukan/ İclal

Hira Koyuncuoğlu /Nisan

Derin Deniz Görgülü/ Zeyno

Neyra Kayabaşı /Nazlı

Zeynep Gülmez /Reyhan

Haldun Boysan /Haşmet