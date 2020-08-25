Maria ile Mustafa 1. bölüm ne zaman? Maria ile Mustafa konusu nedir?

Maria ile Mustafa dizisi ATV'nin merakla beklenen projeleri arasında bulunuyor. Başrollerinde Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent yer alan dizinin yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstlendi. Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı haberimizde.

MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hilmicem İntepe ile Jessica May'i buluşturan ATV'nin yeni dizisi, zor bir aşkın öyküsünü anlatacak. Maria ile Mustafa dizisinin ne zaman başlayacağına yönelik kesin bir tarih yok ancak eylül ayında izleyici karşısında olacak.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.