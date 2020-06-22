Manuel Pellegrini'nin menajeri: 10 gün içinde Fenerbahçe ile görüşeceğiz

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör görüşmelerinde adı öne çıkan isimlerden biri olan Manuel Pellegrini için menajerinden yeni bir açıklama geldi. Menajer Jesus Martinez, Fenerbahçe ile 10 gün içinde görüşeceklerini kaydederek "10 gün içerisinde Fenerbahçe ile planlanmış bir görüşmemiz olacak. Manuel Pellegrini Türkiye'yi, taraftarları ve kulübü çok beğeniyor" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN BİR TEKLİFİ VAR"

Pellegrini'nin menajeri sarı-lacivertli ekipten gelen bir teklifin olduğunu belirterek "Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi. Şili'den şu anda ayrılamaz. Ayrıca Türkiye Ligi'nde 7-8 maç kaldı, böyle bir dönem için onun takımın başına geçmesi normal değil" açıklamasında bulundu.

AVRUPA KULÜPLERİ DE DEVREDE

Martinez, Pellegrini'nin Real Betis'e gideceği hakkında çıkan dedikoduları yalanlarken ciddi Avrupa kulüplerinin de deneyimli teknik adama ilgi gösterdiğini söyledi ve "Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek. Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok" ifadelerini sözlerine ekledi.

İLK KEZ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

66 yaşındaki Şilili teknik adam kariyerinde ilk kez sözleşmesi feshedilerek bir takımdan gönderildi. West Ham'dan ayrılan deneyimli çalıştırıcı, menajerinin verdiği bilgiye göre gideceği takımın hedeflerini inceleyip birçok şeyi hesaba katıyor.

(Sporx)