Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki davada beraat etti

Mansur Yavaş hakkında avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından açılan dava Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Yavaş'ın "görevi kötüye kullanmak" suçundan beraatına karar verdi. Yavaş hakkındaki senedi veren kişiye tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozduğu" suçlaması ise şikayet yokluğundan düşürüldü.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yerel seçim dönemi boyunca Mansur Yavaş'a karşı karalama kampanyası yürütüldüğü belirtildi.

Yavaş'ın, yargılama sonunda "görevi kötüye kullanmak" suçundan üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar verildiği, "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçunun ise şikayet yokluğundan düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, seçim döneminde Mansur Yavaş'tan şikayetçi olan Necmettin Kesgin'in, "sahte senet düzenlemek", "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, istinaf mahkemesinin ise hükmü kanuna uygun bulduğu aktarıldı.