Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan "Başkent Market" hayata geçti. Ankara Halk Ekmek bünyesinde ilki Etimesgut ilçesinde açılan marketin ürünleri Ankara'da üretim yapan kadın kooperatifleri ve birliklerden sağlanıyor.

İLK GÜNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Baldan pekmeze, reçelden tarhanaya, sirkeden erişteye, helvadan bazlamaya kadar el emeği ürünler Başkent Market'in raflarına taşındı. Ankara'ya özgü ve kadın elinin değdiği, ekonomik olarak yurttaşa ulaştırılan birbirinden lezzetli yöresel ürünler ilk günden yoğun ilgi gördü.

"YEREL ÜRÜNLERİN SATIŞ POTANSİYELİNİ YÜKSELTECEĞİZ"

Ankara'nın ilçelerinde üretilen doğal ürünlerin yer aldığı marketlerin yerel üreticiyi desteklemeyi amaçladığını belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Tarkan Dervişoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bize verdiği en önemli görevlerden bir tanesi Başkent Market'in kurulmasıyla ilgili çalışmalardı. Kırsal kalkınmaya hizmet etmek amacıyla maketimizin tüm ürünlerini Ankara çevresinde kurulmuş kooperatiflerden aldık. Satışa sunduğumuz ürünlerin birçoğu da Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen ürünler. Mağazalarımızın sayısını kısa sürede farklı ilçelerde yaygınlaştırarak, yerel ürünlerin satış potansiyellerini yükseltmek istiyoruz."

KOOPERATİFLER'DEN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Açılan markette ürettikleri ürünleri satışa sunulan Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatif Başkanı Serpil Deniz, "Beypazarı'nın baklavası, sarması ve tüm doğal ürünleri Başkent Market'te yerini aldı. Sağlıklı ve doğal beslenmek isteyen herkesi bekliyoruz. Desteklerinden dolayı da Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Kızılcahamam Yabanobası Kooperatif Başkanı Elif Yılmaz ise, "Kadınların elinin değdiği her şey çok güzeldir. Mansur Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ederiz" dedi.