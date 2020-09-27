Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı

Misli.com 2. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'ya farklı mağlup olan Kocaeslipor'da taraftarlar, karşılaşmasonrası adeta çılgına döndü.

Maç dönüşü kulüp tesislerinde takım otobüsünün önüne geçerek oyunculara tepki gösteren taraftarlar, "Futbolcu mu dövelim?" diye slogan attı. Kalabalık, polis ekipleri tarafından uzaklaştırdı.

Dün 2. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor'u 6-1 mağlup etti. Maç sonrasında takıma tepki gösteren Kocaelisporlu taraftarlar, sosyal medyada organize olarak Körfez ilçesinde bulunan Kocaeslipor Burunga Tesisleri'nde toplandı.

"FUTBOLCU MU DÖVELİM?"

Takım otobüsünün önüne geçen futbolseverler, futbolcular ve teknik heyete tepki göstererek, "Futbolcu mu dövelim?" diye sloganla attı. Yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda tesislerden ayrıldı.