Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı
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Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı

27.09.2020 13:38 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:38

Misli.com 2. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaeslipor'un taraftarları tesisi bastı. Takım otobüsünün önünü kesen ve "Futbolcu mu dövelim?" sloganı atan taraftarları polis ekipleri sakinleştirdi.

Misli.com 2. Lig'de deplasmanda karşılaştığı Manisa FK'ya farklı mağlup olan Kocaeslipor'da taraftarlar, karşılaşmasonrası adeta çılgına döndü.

Maç dönüşü kulüp tesislerinde takım otobüsünün önüne geçerek oyunculara tepki gösteren taraftarlar, "Futbolcu mu dövelim?" diye slogan attı. Kalabalık, polis ekipleri tarafından uzaklaştırdı.

Dün 2. Lig'in ikinci haftasında Manisa FK, sahasında Kocaelispor'u 6-1 mağlup etti. Maç sonrasında takıma tepki gösteren Kocaelisporlu taraftarlar, sosyal medyada organize olarak Körfez ilçesinde bulunan Kocaeslipor Burunga Tesisleri'nde toplandı.

Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı

"FUTBOLCU MU DÖVELİM?"

Takım otobüsünün önüne geçen futbolseverler, futbolcular ve teknik heyete tepki göstererek, "Futbolcu mu dövelim?" diye sloganla attı. Yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar, polis ekiplerinin uyarıları sonucunda tesislerden ayrıldı.

Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 16:38:01. #1.14#
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