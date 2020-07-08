Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

08.07.2020 01:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:40

Manisa'nın Soma ilçesinde silahlı kavga sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Maskesiz polise yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi

Alınan bilgiye göre, Nihat Danışman Mahallesi Azim Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen H.K. (40) ile E.K.P (25), karşılaştı.

H.K, yanında bulunan pompalı tüfekle E.K.P'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler şüpheliyi yakaladı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.K.P'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.