Kurşun yağmuruna tutulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir benzin istasyonunda, pompalı tüfekli saldırgan dehşet saçtı. Cep telefonuyla konuştuğu kişiyle tartışan 17 yaşındaki genç kız, motosikletli saldırgan tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan genç kız hayatını kaybetti.

CEP TELEFONUNDA BİRİYLE TARTIŞIYORDU

Olay İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen C.K. (17) isimli genç kız, arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

MOTOSİKLETLİ SALDIRGAN KURŞUN YAĞDIRDI

Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle genç kıza 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı.