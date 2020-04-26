Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan ve Kovid-19 testi negatif çıkan Hasan Koyuncu (44), hastaneden kaçmaya çalıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanenin dördüncü katından ikinci katın balkonuna atlayan Koyuncu, ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Koyuncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

20 Nisan günü Merkezefendi Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan Hasan Koyuncu isimli hasta, yaşadığı panik nedeniyle hastaneden kaçmak istedi. Hastanenin 4. katından 2. kat balkonuna atlayan Hasan K., ağır yaralandı.

Ağır yaralı olarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Hasan Koyuncu, burada 6 gün yoğun bakım altında doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.