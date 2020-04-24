Manchester United efsanesi Roy Keane: Korona nedeniyle maaş indirimi istenmesi saçmalık

Manchester United'ın eski futbolcusu Roy Keane, koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan kulüplerin, oyuncularıyla ücret indirimi konusunda yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Keane konuyla ilgili, "Özellikle varlıklı sahipleri olan, büyük kulüplerde forma giyen futbolcular kendilerini baskı altında hissediyor. Bu büyük takımlardan birinde oynuyor olsaydım, ücretimde indirim yapmazdım" ifadelerini kullandı.

"KONTRATLARA SAYGI GÖSTERMELİLER"

Futbolcuların bu konudaki tavrı kimseyi ilgilendirmeyeceğini savunan Manchester efsanesi, "Oyuncular, kulüpleriyle sözleşmeler imzaladılar ve bu kontratlar kişileri bağlıyor. Kulüpler, kontratlara saygı göstermeli. Tüm futbolcuların ücretinde indirime gitmesi gerektiği fikri tamamen saçmalık. Arka planda bir milyarder varken, maaşlarında neden indirime gitsinler ki? Bu zengin adamlar oldukça acımasız... Bu adamlar nakit problemi olduğunu söylediklerinde, 'bunları daha önce duymuştum' diyorum." diye konuştu.

MESUT ÖZİL TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Arsenal forması giyenMesut Özil'in, ücretinde indirim yapmayı kabul etmemesi İngiltere'de tartışılan konulardan biri haline gelmişti.