Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho, Manchester United'a transfer oluyor. 20 yaşındaki futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'ın sunduğu sözleşme teklifini kabul etti.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; Manchester United'ın genç futbolcu için 50 milyon sterlinden yukarı bir ücret ödemek istemiyor.

44 MAÇTA 40 GOLE KATKI SAĞLADI

Sancho bu sezon çıktığı 44 maçta forma giydi ve sergilediği 20 gol, 20 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çekti.