Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi

Maltepe'de polis ekipleri doğum günü partisi yapılan günlük kiralık eve baskın düzenledi. 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinlerinin polis ekiplerine günlük kiralık bir evde parti yapıldığını ihbar etmesi üzerine ekipler adrese baskın düzenledi. Polisler, ihbar edilen eve giderek kapıyı çaldı. İçeride bulunan Yasemin C.K., ise kapıyı açtı.

TOPLAMDA 37 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Eve giren ekipler Yasemin C. K., Onur K., Seren Y., Didem S., Demet B., Ozan T., Arife G., Metehan A., Celal S., Ahmet İlter A., Sena İrem A., İlkay E. Ö. isimli 12 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadan ve maske takmadan doğum günü partisi yaptıklarını tespit etti. Evdeki kişilere Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplamda 37 bin 800 TL para cezası kesildi.

EKİPLER EVİ MÜHÜRLEDİ

Günlük kiraya verilen ev ise ruhsatsız olması nedeniyle mühürlendi. Yasemin C.K., evi bir günlüğüne 450 lira karşılığında Doğaç T. isimli kişiden kiraladığını ve evde arkadaşlarıyla doğum günü partisi yaptıklarını söyledi.