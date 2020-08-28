Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Maltepe'nin Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Bursa ve Balıkesir'den havalanan 2 helikopter ve 6 arazöz ile müdahale edilirken, İzmir'den de yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.

VALİLİK: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bu arada, yangının, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üst kısmındaki bölgede çıkması dolayısıyla hastanenin çamlık alanının da alev aldığı fakat şu an bu noktadaki alevlerin baskılandığı öğrenildi.

Dumanlar Büyükada'dan da görüntülendi. İstanbul Valiliği, Maltepe'de çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Soğutma çalışmaları sürüyor.