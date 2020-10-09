Maltepe'de bedava döner alabilmek için saatlerce kuyrukta beklediler

Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde kurulan markalar indirim çadırı açıldı. İndirim çadırında dağıtılan dönere akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğa giren vatandaşlar bedava döner alabilmek için saatlerce bekledi.

VATANDAŞLAR İNDİRİM ÇADIRINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Yöresel birçok ürünün standı kurulan çadırda 81 ilin ürünleri yer aldı. Kars'tan Edirne'ye bir çok ürünün olduğu çadırda yüzde 70'lere varan indirimli ürünler de yer aldı. Bir çok tekstil ürününün olduğu çadırda vatandaşlar ilgi gösterdi.

"HAYATIMDA İLK KEZ BEDAVA DÖNER YİYORUM"

Döner sırası bekleyen Ahmet Aylamaz, "Yaklaşık bir saattir, döner için sıra bekledik. Güzel görünüyor, hayatımda ilk defa bedava bir şey yiyeceğim. İndirim çadırını gezerek alışveriş yapacağım" diye konuştu.

Çadır sorumlusu Yaser Bayrak, "İndirim çadırında ücretsiz döner dağıtıyoruz, lokma ikram ediyoruz. İkramlarımız her hafta devam edecek, çadırda indirimli ürünler var. İstanbulluların ücretsiz döner yemeye bekliyoruz" dedi.