Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncı silahlı saldırıya uğradı

Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırın çalışanı, tartıştıkları kişi tarafından silahla yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokağı'ndan ekmek dağıtmak için geçen iki fırın çalışanıyla mahalle sakini olduğu öğrenilen bir kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİ FIRINCI SİLAHLA YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, ismi henüz belirlenemeyen şüpheli, iki fırıncıyı silahla yaraladı. Bacaklarından yaralandığı öğrenilen çalışanlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak üzerindeki kişilerin tartışması, Saldırganın silahla ateş ettikten sonra bağırarak olay yerinden uzaklaşması görülüyor.