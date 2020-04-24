Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da çocuklar ibadetlerin en güzel neşesi. Malezya'da çekilen görüntülerde bir çocuk oyuncak dinozoruna namaz kıldırmaya çalıştı.