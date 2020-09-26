MAK Danışmanlık anketinden çarpıcı sonuçlar! Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nı geçti

MAK Danışmanlık, eylül ayı son anketini açıkladı. Buna göre ittifaklar arasında Millet İttifakı'nın önde olduğu gözüküyor.

"Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı bloklarına bakış açınız hangisi olur?" şeklindeki soruya, yüzde 45 oranında Millet İttifakı tercih edildi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 42'de kaldı. "Yeni bir ittifak olmasını istiyorum" diyenlerin oranı yüzde 8 iken, kararsızların oranı yüzde 5 oldu.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 41'İ ERKEN GENEL SEÇİM İSTİYOR

Katılımcılara sorulan, "Size göre erken genel seçim (milletvekilliği seçimi) yapılmalı mıdır?" sorusuna yüzde 41 oranında 'Evet' yanıtı verildi. Yüzde 31 oranında 'Hayır' yanıtı verilirken, kararsızların oranı yüzde 28 oldu.

MUHARREM İNCE'YE KÖTÜ SÜRPRİZ

Ankette katılımcılara Muharrem İnce sorusu da soruldu. "Mevcut partiler varken sayın Muharrem İnce yeni bir siyasi parti kurarsa Muharrem İnce'nin genel başkanlığındaki partiye oy verme davranışınız ne olur?" şeklindeki soruya 'Kesinlikle oy vermem' diyenler yüzde 75 oranında oldu.

Yüzde 17 'Kararsızım' cevabını verirken, 'Kesinlikle oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 3 oldu. "Seçim zamanının konjonktürel şartlarına bağlı olarak oy verme değişebilir" diyenler ise yüzde 5 olarak belirtildi.