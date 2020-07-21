Mahmut Tekdemir'in başarı hikayesi dikkat çekti: Hipodromda başlayan kariyeri Süper Lig şampiyonluğuyla zirveye çıktı

Medipol Başakşehir'in olağanüstü başarısı ve şampiyonluğu gündemden düşmüyor. Turuncu lacivertlilerde tarihe geçen isimlerden biri de Mahmut Tekdemir oldu. Habertürk kaynaklı yazıda 32 yaşındaki oyuncunun başarı hikayesi kaleme alınırken Tekdemir'in hipodromlardan yeşil sahalara dek uzanan kariyeri dikkat çekti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Tekdemir için "Henüz küçükken İstanbul'a göçtü. Daha iyi bir yaşam için 'taşı toprağı altın' olan bu şehre 5 yaşında adım atan Mahmut'un tanıştığı ilk spor da futbol olmadı ancak tercihi oldu. Veliefendi Hipodromu'nda çalışan babasına sık sık yardım etmeye giden Mahmut, jokeylere değil futbolculara özendi" ifadeleri kullanıldı.

"PARA KAZANMAYA ÇALIŞTIM"

Yazıda 1997 yılında emanet kramponlarla Damlaspor'un seçmelerine giren tecrübeli futbolcunun görüşlerine de yer verildi. Tekdemir, o dönem para kazanmaya çalıştığını dile getirip "O dönemki maddi durumumuzdan dolayı Zeytinburnu dışına çıkmam çok mümkün değildi. Amatör lisansın parasını zor ödemiştik ama yine de devam ettim. Ben de para kazanmaya çalıştım" dedi.

ATLAR İÇİN TALAŞLARI TOPLADI

Tekdemir'in hipodromda atlar için talaşları topladığı bilgisini içeren yazı şu şekilde devam etti:

"Mahmut, hayatın güldüğü çocuklardan değildi, çalışması lazımdı. Ailesine yardım edebilmek, harçlığını çıkarabilmek için pazarlarda su sattı, tekstil atölyelerinde bazı zamanlar da Veliefendi'de çalıştı. İstanbul'u karış karış dolaşarak kerestecileri gezdi, atların altına serilen talaşları topladı. Çuvallardaki talaşlar gözlerine girdi, nefesini kesti. Atların bakımı için sabahları birçok insan uyurken o saat 4'te kalkarak çalışmaya başladı. Üstelik bunları altyapıda oynarken yaptı. Çevresindeki birçok çocuk gibi çalışan Mahmut'un futbol oynamasına karşı çıkanlar da yok değildi. Ailesinden babasına 'Futboldan kim para kazanmış ki' diye akıl verenler bile oldu. Ancak babası onlara kulak asmadı. Dört kardeşli ailede ablaları da çalıştı. Küçük kardeşi ise Mahmut kadar şanslı değildi. Ailelerin durumu, iki futbolcuyu taşıyamayacağı için o, hayalinin peşinden koşamadı kendisine Veliefendi'de bir kariyer planı çizdi."

16 YILDIR TEK KULÜP

Tekdemir, 16 yıldır tek bir kulüpte mücadele ediyor. A Takım'a çıkmadan önce stoperde oynayan Mahmut, Zeytinburnu'ndan Yenikapı'ya gidip geliyordu. 2006 senesinde teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın gelişiyle kariyerindeki değişim başladı. Önce A Takım'a çıkan Mahmut daha sonra Avcı tarafından orta sahada denendi ve yeni mevkisine geçti.

2006 yılında ilk kez Kartalspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında forma giyen Mahmut sahada 55 dakika kaldı. Süper Lig'deki ilk maçına ise 2007-08 sezonunun 13. haftasında Kadıköy'de çıktı. 16 yıldır tek kulüp için mücadele eden Mahmut, 379 maça çıktı. 13 gol attı, 14 golün de hazırlayıcısı oldu. Tekdemir, ay-yıldızlı formayı 15 kez terletti.