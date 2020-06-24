Mahalleli toplanıp tartıştığı kadını darp eden kişiyi bayıltana kadar dövdü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir adamın tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüğü görülüyor. Talihsiz kadını acımasızca darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan kişi, o esnada duruma tepki gösteren mahalleli tarafından bayıltana dövüldü.