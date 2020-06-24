Mahalleli toplanıp tartıştığı kadını darp eden kişiyi bayıltana kadar dövdü
Sokak ortasında tartıştığı kadını acımasızca darp eden kişi, duruma tepki gösteren mahalle halkı tarafından feci şekilde dövüldü.
24.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:23
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir adamın tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüğü görülüyor. Talihsiz kadını acımasızca darp ettikten sonra olay yerinden uzaklaşmaya çalışan kişi, o esnada duruma tepki gösteren mahalleli tarafından bayıltana dövüldü.