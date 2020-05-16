Rizeli hayvansever, köpek beslediği için akrabaları tarafından darp edildi
Rize'de, mimar kadın, mahallede köpek beslemesine karşı çıkan akrabalarının saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansırken, kadın, bu kişilerden şikayetçi oldu.
16.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:16
Rize merkeze bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde oturan mimar Havva Nur Karaman, Rize eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın kendisine hediye ettiği kangal cinsi köpekleri beslemeye başladı.
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
AKRABALARI ŞİKAYET ETTİ
Havva Nur Karaman'ın iddiaya göre mahallede köpek beslenmesinden rahatsız olan akrabaları H.K. ile eşi Ş.K. belediye ekiplerini arayarak, şikayetçi oldu.
TARTIŞMAYA KAVGA DÖNDÜ
Rize Belediyesi Veteriner ekipleri mahalleye geldiği sırada akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. ve eşi Ş.K., Havva Nur Karaman'a saldırdı. Karaman yere düşerken, araya girenler kavgayı ayırdı. O anlar kameraya yansırken, Havva Nur Kahraman çiftten şikayetçi oldu.Bu arada, H.K. ve Ş.K. çiftinin köpeklerin başında sigara söndürdükleri öne sürüldü.