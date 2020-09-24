Mağusa limanı sözleri nelerdir? Mağusa limanı türküsünün hikayesi nedir? Mağusa ne demektir? Mağusa limanı nerededir?

Yürek burkan Mağusa Limanı türküsü ve hikayesi aşağıdadır;

MAĞUSA LİMANI TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ NELERDİR?

Magusa limanı, limandır liman, amman amman

Magusa limanı, limandır liman, amman amman

Beni öldürdende yoktur din iman

Beni öldürdende yoktur din iman

Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçar yarasına dayanmaz oldun

Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçar yarasına dayanmaz oldun

İskeleden çıktım yan basa basa, amman amman

İskeleden çıktım yan basa basa, amman amman

Magusaya vardım, kan kusa kusa

Magusaya vardım, kan kusa kusa

Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıçar yarasına dayanmaz oldun

Uyan Alim uyan, uyanmaz oldun

Yedi bıraç yarasına dayanmaz oldun

Magusa Limanı'ndan aldılar beni, aman aman

Magusa Limanı'ndan aldılar beni, aman aman

Üç mil uzağına attılar beni

Üç mil uzağına attılar beni

Uyan Alim uyan

Uyanmaz oldun

Yedi bıçak yarasına

Dayanmaz oldun

Uyan Alim uyan

Uyanmaz oldun

Yedi bıçak yarasına

Dayanmaz oldun…

MAĞUSA LİMANI TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ NEDİR?

Mağusa limanında hamal olarak çalışan Ali'nin hikayesidir. Teninin esmerliğinden dolayı Arap lakabını almıştır. Genç yaşta evlenip bir de çocuk sahibi olan Arap Ali güçlü ve kuvvetli bir delikanlıdır. Hemen hemen her akşam işinin bitirdikten sonra meyhaneye gitmektedir. Çalıştığı limana yakın olan bu meyhanede günün yorgunluğunu atmak için bir şeyler içer ve eveine öyle gider.

Yine bir gün meyhanenin yolunu tutar ve oraya gider. Bu sefer meyhaneye gittiğinde uğultu, kahkaha ve saygısız tavırlar sergileyen İngiliz sömürgesine ait 7 Hint askerlerini görmüş.

Bakışlarınıaskerlerin üzerineodaklayan Ali'den rahatsız olan Hint askerleri onunüstüne yürümüş ve beklemedikleri şekilde Ali'den dayak yiyerek meyhaneden ayrılmışlar. Bu olay o gece tüm Kıbrıs'a yayılmış. Arkadaşları bu olaydan sonra Ali'ye buraları terk etşeklinde telkinde bulunmuşlar. Ali ise gitmemiş. Gitmesi gerekenin onlar olduğunu söylemiş veiçkisini içmeye devam etmiş.

Ertesi gün Ali yine iş çıkışında aynı meyhaneye gider ve tüfeklerinde süngü takılı olan 7 Hint askeri onu bekliyordur. İçlerinden bir tanesi Ali'ye doğru hamle yapar. Ali gelen ilk askeri yumrukla yere indirir, fakat kalan 6 askerinsüngü darbelerine dayanamaz. En son öfkeli bir şekilde Ali'nin yumrukla yere indirdiği7. askerde Ali'ye süngüsünü saplar. Hızla kan kaybetmeye başlayan Ali'yi 7 Hint askeri sürükleyerek ibreti alem içinMağusa limanına götürür. Ve orada bırakırlar. Olayı öğrenen Ali'nin eşi hızlı bir şekilde limana doğru gelir ve kanlar içerisinde olan Ali'nin başına gider. Ali'nin ağzından o son sözler dökülür. "İskeleden çıktım yan basa basa Mağusa'ya vardım kan kusa kusa. Mağusa limanı, limandır liman, beni öldüren de yoktur din iman". sözleri çıkar ve Ali o dakika ölür. Ali'nin eşi ise "Uyan Ali'im uyan uyanmaz oldun yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" der. Bu sözleri duyup etkilenen çevre halkı ise bu sözlerden türkü yaparlar.

MAĞUSA LİMANI NEREDEDİR?

Mağusa limanı, jeopolitik konumu oldukça önemli olan Kıbrıs'ın en önemli limanlarından birisidir. Kıbrıs kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmadan önce 1943 yılında bu olay yaşanır.