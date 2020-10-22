Maga2020 anlamı nedir? ABD başkanı Trump'ın Twitter şifresi ne? Maga ne demektir? Ne anlama geliyor? Açılımı ne?

Maga nedir? Açılımı nedir? En çok merak edilen konulardan birisi oldu. Tüm detaylar haberimizde...

TRUMP'UN TWİTTER ŞİFRESİ NE?

Yapılan açıklamaya göre Trump'un şifresinin "maga2020" olduğu açıklandı. Bunun ardından maga'nın ne anlama geldiği merak konusu oldu. Bazı kaynaklara göre şifrenin sonunda ünlem işareti de yer alıyor. Yani şifre "maga2020!" şeklindedir.

MAGA NE DEMEKTİR? AÇILIMI NEDİR?

MAGA'nın açılımı "Make America Great Again" demektir. Yani bu ifadenin baş harfleri maga kısaltmasını oluşturuyor.

Make America Great Again Türkçesi "Amerika'yı yeniden harika yap" demektir. Şifrede yer alan 2020 ise içinde bulunduğumuz yılı temsil ediyor.

TRUMP'IN TWİTTERDA KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Donald Trump'un twitterda yaklaşık 87.3 milyon takipçisi bulunmaktadır.

HESABIN KİMLİK DOĞRULAMA ÖZELLİĞİ AKİFLEŞTİRİLMEMİŞ

Hesapta iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin aktifleştirilmediği bilgisi de aktarıldı. Gevers, "4'üncü denemeden sonra hesabın bloke olmasını bekliyordum ama herhangi bir ek bilgi sorulmadan 5'inci denememde şifreye ulaştım" ifadesini kullandı.

Trump'ın hesabına giriş yapıp ekran görüntüsü alan Victor Gevers, bunları aylık yayın yapan Vrij Nederland dergisiyle paylaştı.