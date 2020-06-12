Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazının kesilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı

Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı ile Emrah D. arasında tartışma çıkmıştı. Sağlık çalışanı içki şişesiyle yaralayan şüpheli olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalarda sağlık çalışanının boğazını kesen şahsın kimliğini belirlenmiş ve şahıs Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Eyüp ilçesi Çırçır Mahallesi Betül Sokak'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Emrah D.'nin hakkında yapılan incelemelerde kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

MAÇKA PARKI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Maçka Parkı'nda dün akşam özel bir hastanede psikiyatri asistanı olan Süleyman Dönmezler, bir kişinin saldırısı sonucu yaralandı. Olayın ardından bugün polis ekipleri parktaki güvenlik önlemleri artırdı. Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi.